РИАМО - 15 мая. К возведению основных конструкций башни на территории Национального космического центра (НКЦ) в столице планируется приступить этим летом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что там продолжается бетонирование фундаментной плиты. Для этого планируется использовать порядка 6 тыс. кубометров бетона.

«Уже летом мы планируем приступить к сооружению основных конструкций башни. Высота будущей 47-этажной башни с учетом шпиля составит более 288 метров», – сказал Бочкарев.

По его словам, строительство НКЦ – одна из важнейших составляющих развития территории «Большого Сити».

«Планируется, что НКЦ станет особой экономической зоной, где разместятся ведущие организации российской ракетно-космической промышленности, включая центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие организации», – пояснил Бочкарев.

Параллельно со строительством высотной части работы производятся и на низкоэтажной части комплекса зданий в НКЦ.

«Строители уже вышли в среднем на уровень восьмого этажа, а на отдельных участках устройство железобетонного каркаса ведется уже на уровне 9-10 этажей. Общая готовность монолитных конструкций низкоэтажной части оценивается на 72%, здесь на данный момент залито порядка 92 тыс. куб. метров бетона», – отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.