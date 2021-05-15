РИАМО - 15 мая. Сильный град прошел в подмосковном Дмитрове, пользователи соцсетей поделились фотографиями выпавшего крупного града и назвали его «суперстихийным бедствием» и «ледяными цветами».

Град диаметром 1-3 см выпал в субботу в Дмитровском, Сергиево-Посадском округах и округе Пушкинский. Также до конца дня в Московском регионе прогнозируются гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 15-20 м/с.

«Бегала цветы накрывала», — написала в комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователь Ольга Белоусова. На выложенной фотографии она разместила двухрублевую монету рядом с градиной, они примерно равны по размеру.

Пользователь соцсети Instagram reona_rain выложила фото града и отметила, что немного градинок она наловила своему коту.

«Люблю я град в начале мая!? Сегодня в Дмитрове суперстихийное бедствие!» — написала reona_rain.

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Алиса Дмитрова в соцсети «ВКонтакте» назвала градины «ледяными цветами», а Дмитрий Пономарев из-за непогоды подумал, что в машине разобьет стекла.

«Май в зените! Вишневый град!» - отметила пользователь zojulka11 в Instagram под своей фотографией.