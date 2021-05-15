РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В подмосковном Подольске жители просят отремонтировать пожарный проезд на улице Веллинга, его могут включить в муниципальную программу, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Управляющая компания МУЖРП-12 по просьбе жильцов дома 14 на улице Веллинга сделала текущий ремонт отмостки у дома. Теперь встал вопрос ремонта дороги за домом. Это пожарный проезд и его практически не используют.

В рамках исполнения партийного проекта «Городская среда» ВПП «Единая Россия» Максимович совместно с депутатом горсовета Максимом Кругловым и директором управляющей компании Игорем Базавлуцким осмотрели дорогу.

«Дорога на пожарном проезде действительно требует ремонта. Необходимо включить ее в программу ремонта муниципальных дорог, что требует дополнительного финансирования. Будем решать этот вопрос с профильным комитетом администрации», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».