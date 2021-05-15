Акция «Лес Победы» проходит на территории всего Подмосковья на 670 площадках. Общая площадь посадок составляет 115 гектаров, на которой будет высажено порядка 280 тыс. деревьев и кустарников.
Все участники акции после короткого инструктажа и получения необходимого инвентаря отправились к месту посадки деревьев.
Сотрудники лесной охраны помогали жителям, показывая как правильно сажать деревья, какая между ними должна быть дистанция для того, чтобы прижились все саженцы.
После завершения всех работ участники акции могли угоститься солдатской кашей, выпить воды или горячего чаю и послушать военные песни в исполнении творческих коллективов ДК «Кучино» и «Радуга».
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
На фото: акция «Лес Победы» в Подмосковье в 2021 году
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