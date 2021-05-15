РИАМО - 15 мая. Жители столицы смогут бесплатно заняться йогой, скандинавской ходьбой или зумбой по выходным в парках в рамках проекта «Спортивные выходные», четвертый сезон которого начался в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы рады сообщить о старте нового сезона полюбившегося всем проекта «Спортивные выходные». Для многих спорт — это повседневная жизнь, и мы делаем его доступным и интересным для каждого москвича», — сказал замдиректора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Он добавил, что теперь занятия вновь будут проходить на свежем воздухе в рамках проекта «Здоровая Москва». Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры.

Также есть возможность позаниматься дистанционно. На YouTube-канале проекта в течение всей рабочей недели в 07:00 будут проводиться утренние зарядки.

На выходных можно присоединиться к мастер-классам, посвященным различным видам спорта. Эфиры сохраняются на канале, так что включить урок можно в любое удобное время.

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