РИАМО - 15 мая. Следователи начали проверку по факту стрельбы на улице Паустовского в столице, там охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика, катавшегося на самокате, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

Она уточнила, что инцидент произошел вечером 14 мая у продуктового магазина. Сейчас жизни и здоровью ребенка 2011 года рождения ничего не угрожает.

«Для обследования он доставлен в медицинское учреждение города», - отметила Иванова.

По ее словам, следователи проведут все необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного инцидента. Еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

Мужчины открыли стрельбу из автомата Калашникова в Южном Бутове>>