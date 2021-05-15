РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 15 мая. По итогам 2020 года кадетская школа Люберец вошла в топ-75 лучших учреждений образования Московской области по уровню работы педагогического коллектива. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Накануне он отчитался перед жителями об итогах работы за 2020 год.

«В топ-100 лучших школ Московской области вошла гимназия №16 «Интерес», которую возглавляет Ирина Снегирева. По итогам 2020 года кадетская школа вошла в топ-75 лучших школ области по уровню работы педагогического коллектива и получит грант на сумму 3,3 млн рублей. Директор учреждения - Наталья Скисова», — сказал Ружицкий.

По его словам, лучшими педагогами Московской области в 2020 году признаны учитель начальных классов гимназии №56 Яна Ананьева, учитель начальных классов гимназии №16 «Интерес» Татьяна Чиркунова и учитель ИЗО школы №27 Людмила Маризова.

В список лауреатов в номинации «Лучший учитель обществознания и права» в 2020 году на региональном уровне вошел преподаватель гимназии №16 «Интерес» Николай Шмелев.