РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. В селе Ильинское городского округа Красногорск в ходе экологической акции создали арт-объект из выловленных из реки автомобильных покрышек, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В экоакции приняли участие председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов, лидер общественного движения «Сам», председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов, сотрудники администрации муниципалитета, подрядных организаций, волонтеры, жители.

«Я планировал сделать маяк, символизирующий, что мы собрали здесь мусор. Надпись: «Это ты» родилась спонтанно. Всем известна фраза: «Ты то, что ты ешь». А это напоминание для местных жителей», - сказал автор объекта, художественный руководитель арт-резиденции «Артнах» Роман Соломатин.

Автопокрышки, ставшие основой для арт-объекта, как и другой собранный в ходе субботника мусор, вывезут на утилизацию.

Акция состоялась при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск, палаты молодых депутатов при Московской областной думе, федерального агентства водных ресурсов «Вода России» и общественного экологического движения «Сам».