РИАМО - 15 мая. Град диаметром 1-3 см выпал в Дмитровском, Сергиево-Посадском округах и округе Пушкинский в Подмосковье, сообщается на сайте «Метеовести».

Жителям напомнили, что в субботу до конца дня в центральных областях Европейской России следует быть внимательными и осторожными из-за ливней, грозы и града.

Ранее жителей Московской области МЧС предупредили о грозе граде, дожде и усилении ветра с порывами до 15-20 м/с.

Также в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.