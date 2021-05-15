РИАМО - 15 мая. В честь дня рождения столичного метрополитена в интернет-магазине подземки поступило в продажу 43 указателя, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь все желающие смогут из дома выбрать понравившийся указатель и заказать его. Покупку можно будет забрать в сувенирном магазине метро на станции «Маяковская».

Среди 43 указателей подземки, представленных в интернет-магазине, можно найти с надписями «Посадки нет», «Выход в город/переход», «Держитесь левой стороны», «К поездам до станций», «Переход прекращается в 1 час ночи», а еще указатель «М».

Также в столице были проведены несколько аукционов по продаже старых лайтбоксов, которые в метро ранее заменили на новые указатели.