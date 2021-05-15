РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Порядка 20 кубометров мусора собрали участники экологической акции «Вода России» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщила начальник управления благоустройства Людмила Липатова.

Экологическая акция прошла в селе Ильинское. В ней приняли участие председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов, лидер общественного движения «Сам», председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов, сотрудники администрации муниципалитета, подрядных организаций, волонтеры, жители.

Акция состоялась при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск, палаты молодых депутатов при Московской областной думе, Федерального агентства водных ресурсов «Вода России» и общественного экологического движения «Сам».

«Сегодня в акции приняли участие около 100 человек. На участке протяженностью 1,5 километра собрали около 20 кубометров мусора», - сообщила Липатова.

Участники акции очистили от мусора берег и прибрежную зону реки Москвы, вырубили поросль по берегам, которая мешает прохождению воды, убрали аварийные и сухостойные деревья.

Мусор вывезут на утилизацию. Поваленные стволы деревьев, а также опиленные ветви кустарников на месте переработали в щепу.