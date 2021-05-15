РИАМО - 15 мая. На участке между станцией МЦК «Шоссе Энтузиастов» и станцией метро «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов в столице восстановили движение трамваев после сбоя. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сбой произошел из-за повреждения контактной сети.

На данном участке были изменены маршруты трамваев №12, 24, 36, 37, 38, 43, 46, 50. По маршрутам трамваев работали автобусы.