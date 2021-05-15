РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в субботу приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы», они вместе с жителями посадили саженцы сосны в Озерном лесопарке, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Центральным местом проведения акции «Лес Победы» в Балашихе стал 32 квартал Озерного участкового лесничества. Деревья в этот день пришли посадить сотрудники администрации Балашихи, городских предприятий, организаций и социальных учреждений, депутаты, представители общественных объединений, жители. Старт акции дали Игорь Брынцалов и Сергей Юров.

«Эта акция проводится с 2013 года и пользуется большой поддержкой жителей, лишь в 2020 году из-за пандемии она не проводилась. Каждое посаженное дерево олицетворяет мир и свободу, в которой мы сегодня живем благодаря подвигу наших дедов и отцов», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что акция «Лес Победы» проходит на территории всего региона на 670 площадках. Общая площадь посадок составляет 115 гектаров, на которой будет высажено порядка 280 тыс. деревьев и кустарников.

По словам Юрова, в ходе акции, которая проводится уже не первый год, большое количество лесов было восстановлено, в том числе в округах, которые сильно пострадали от жука-короеда, других лесных заболеваний, пожаров.

«Но тем не менее на нашей территории случаются лесные пожары, которые повреждают лес, поэтому работа для нас с вами найдется всегда. Данная территория Озерного лесопарка буквально в прошлом году пострадала от пожара. Думаю, что мы поможем нашему лесничеству восстановить ее», - подчеркнул Юров.

Вместе с Брынцаловым он поблагодарил всех, кто присоединился к этой акции, пожелал всем хорошей работы и отметил, что на территории Озерного лесничества высаживают более 7 тысяч саженцев сосны.

Затем все участники акции после короткого инструктажа и получения необходимого инвентаря отправились к месту посадки деревьев.

Сотрудники лесной охраны помогали жителям, показывая как правильно сажать деревья, какая между ними должна быть дистанция для того, чтобы прижились все саженцы.

После завершения всех работ участники акции могли угоститься солдатской кашей, выпить воды или горячего чаю и послушать военные песни в исполнении творческих коллективов ДК «Кучино» и «Радуга».

«Лес Победы» - эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Великой Отечественной войны.