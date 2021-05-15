РИАМО - 15 мая. На ежегодном региональном слете военно-патриотических отрядов Московской области на территории музейного комплекса «Дорога памяти» в парке «Патриот» свыше 1,2 тыс. ребят из Подмосковья вступили в ряды «Юнармии», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Их приветствовал замначальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов. Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе поздравила воспитанников с зачислением в ряды юнармейцев.

«Друзья, вы вступили в ряды самых-самых! Юнармейцы Подмосковья входят в пятерку лучших отделений страны. И в этом году вы первые в России, кто дает клятву движению с таким размахом», — отметила Швелидзе.

Она добавила, что теперь в рядах юнармейцев в Московской области состоят свыше 36 тыс. ребят.

«Данная вами клятва должна стать не просто словами, а маяком в вашей жизни. У вас появилась большая команда и надежное плечо рядом. Развивайтесь вместе с «Юнармией», учитесь, дружите, поддерживайте и защищайте друг друга, будьте примером для сверстников! И, конечно, любите, уважайте и делайте лучше наше Подмосковье и нашу страну», – подчеркнула министр.

После торжественной присяги всех гостей мероприятия ждала насыщенная программа. Ребята соревновались в состязании «Подтянись за Победу», все желающие могли посетить необычные интерактивные площадки, испытать на себе новые VR-технологии, с помощью которых можно побывать на крыше Рейхстага и стать участником водружения на него Знамени Победы.

Участники слета также прошли маршрут с оказанием первой помощи раненому, переноской боеприпасов, атакой и уничтожением противника с использованием имитационных гранат и дымовых шашек. А еще они посетили много выставок и интересных площадок.

В ближайшие пять лет возглавлять подмосковную «Юнармию» продолжит Александр Легков, его единогласно переизбрали на эту должность.

«Коллеги, благодарю за доверие! Продолжим и дальше добросовестно и самоотверженно выполнять свою работу по развитию движения «Юнармия» на подмосковной земле. «Юнармия» в Московской области ежегодно занимает лидирующие места среди регионов. Это ваша заслуга. Начальники местных отделений проделывают колоссальную работу по развитию движения в муниципалитетах. Не будем сбавлять темп и в будущем!» – отметил Легков.