РИАМО - 15 мая. Проходку тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена планируется завершить в 2021 году, работа выполнена на 95%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, общая строительная готовность Большого кольца подземки составляет на сегодняшний день 74%.

По его словам, готовность северо-восточного, южного, юго-западного участков ветки составляет свыше 60%.

«Готовность второго пускового этапа западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская» – 75%. Завершить его строительство планируем в конце этого года», – добавил заммэра.

На западном участке БКЛ 1 апреля этого года открыли станции «Народное Ополчение» и «Мневники».

«Главный проект метростроения – это Большая кольцевая линия, которая станет самой протяженной в мире. Уже сегодня 12 станций второго метрокольца принимают пассажиров, а всю линию планируется запустить до конца 2022 года», — отметил ранее Бочкарев.

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