РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Маломобильные жители населенных пунктов, которые обслуживают Марьинская амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт «Светлые горы», могут привиться от коронавируса на дому, сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

Речь идет о поселке Отрадное, деревнях Сабурово, Ангелово, Аристово и Марьино. Медики Марьинской амбулатории и ФАП «Светлые горы» принимают заявки от граждан, которые в силу определенных обстоятельств сейчас не могут самостоятельно передвигаться, но хотят обезопасить себя от Covid-19.

«После получения заявки от жителя медики изучают его медицинскую карту: смотрят историю болезни, есть ли противопоказания к вакцинации по состоянию здоровья на данный момент. Если нет причин для отказа, медики договариваются с пациентом на удобное для него время и выезжают на дом», - сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО КГБ №1 Наталия Литвинова.

Она отметила, что до вакцинации и после пациента осматривает врач.

Записаться на вакцинацию могут маломобильные жители, прикрепленные к Марьинской амбулатории и к ФАП «Светлые горы», по телефону: 8 (498)602-03-73 добавочный «1» с 08:00 до 18:00 в будни и с 08:00 до 14:00 в субботу.