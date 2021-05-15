РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В рамках проектов по инициативному бюджетированию для 32 учреждений образования городского округа Люберцы в 2020 году было приобретено оборудование, мебель, также проведен ремонт, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2020 году для 32 учреждений образования округа в рамках проектов по инициативному бюджетированию приобрели оборудование, мебель, также в них провели ремонт и работы по устройству спортивных площадок на общую сумму свыше 25 млн рублей. Плюс закуплено оборудование на 31 млн рублей для создания дополнительных 250 мест в трех частных детских садах: «Ласточка», «СынДочка» и ИП «Михеева», — сказал Ружицкий.

Кроме того, в 2020 году в округе построили школу на 275 мест в поселке Малаховка и пристройку на 200 мест к кадетской школе.

«Благодаря финансовой поддержке из области в этом году в деревне Марусино откроем пристройку на 400 мест к школе №59 для учащихся 5-11 классов. За счет инвесторов будут построены «Лингвистическая школа» на 1,5 тыс. мест в ЖК «Люберецкий» и две школы на 1,1 тыс. мест каждая в микрорайоне Самолет и в поселке Мирный», - добавил Ружицкий.