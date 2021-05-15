РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Жителям подмосковного Подольска напомнили, что по всем вопросам они могут обращаться на горячую линию комитета по ЖКХ администрации округа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Подольска могут получить информационную поддержку по вопросам работы качества оказания услуг предприятий ЖКХ и управляющих компаний на горячей линии комитета по ЖКХ администрации Подольска.

Звонить можно по телефонам: 8 (496) 755-57-93 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00; 8 (916) 565-96-15 ежедневно с 09:00 до 18:00. Также круглосуточно можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 8 (496) 755-57-98.

Горячая линия комитета по ЖКХ в выходные дни работает по телефону: 8 (916) 565-96-15 с 09:00 до 18:00.