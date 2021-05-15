РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Защитник хоккейного клуба «Витязь» из городского округа Подольск Даниил Пыленков в составе сборной России сыграет в субботу с командой Чехии, сообщила пресс-служба ХК «Витязь».

Защитник «Витязя» Пыленков вошел в состав сборной России на третий матч Евротура. Сборная Россия в субботу в 16:00 сыграет со сборной Чехии в Праге на «О2 Арене». Это будет дебют Пыленкова на Чешских хоккейных играх. Он сыграет в паре с Рушаном Рафиковым.

В первом матче турнира россияне обыграли Швецию 6:4, затем уступили Финляндии 1:4.

Трансляция матча «Чехия–Россия» доступна на Матч ТВ, канале YouTube ФХР, сайте FHR.RU и в сообществе «Хоккей России» в группе «Вконтакте». Начало в 15:55.