РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Пятеро игроков хоккейного клуба «Витязь» из городского округа Подольск вошли в молодежную сборную России и примут участие в традиционном Кубке Черного моря, сообщила пресс-служба ХК «Витязь».

Пятерка «Витязей» в субботу в составе молодежной сборной вылетела из Шереметьева в Сочи для участия в Кубке Черного Моря, который стартует 22 мая. В команду вошли защитники Кирилл Стеклов и Филат Зотов, нападающий Семен Демидов, Николай Смирнов и Кирилл Кондырев.

Молодежная сборная России U20 (игроки до 20 лет) под руководством Игоря Ларионова приступила к учебно-тренировочному сбору перед традиционным Кубком Черного моря с 11 мая в Новогорске. В субботу утром, 15 мая, молодежь взяла курс на Сочи. Здесь команда продолжит подготовку на базе спортивного центра подготовки ФГБУ «Юг Спорт».

Команда будет поделена на три состава: «Россия белые», «Россия красные» и «Россия синие», в турнире примет участие молодежная сборная Латвии. Игры пройдут на олимпийской арене «Айсберг».

Первый матч турнира состоится в суботу 22 мая в 10:00, сыграют «Россия белые» – Латвия, в 13:00 «Россия красные» – «Россия синие». 23 мая в 10:00 матч «Россия синие» – Латвия, в 13:00 игра «Россия красные» – «Россия белые». В понедельник 24 мая в 10:00 играют «Россия синие» – «Россия белые», в 13:00 матч «Россия красные» – Латвия.