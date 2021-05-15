РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Порядка 1,5 километров береговой линии и русла реки Москвы очистят от мусора участники экологической акции «Вода России» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщила начальник управления благоустройства Людмила Липатова.

Экологическая акция стартовала в селе Ильинское. В ней принимают участие сотрудники администрации муниципалитета, подрядных организаций, волонтеры, жители – всего около 100 человек. Акция проходит при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск, палаты молодых депутатов при Московской областной думе, Федерального агентства водных ресурсов «Вода России» и общественного экологического движения «Сам».

«Сегодня мы планируем почистить около 1,5 км водного объекта. Вытащить мусор из воды, вырубить поросль по берегам, которая мешает прохождению воды, аварийные и сухостойные деревья», - сообщила Липатова.

Она отметила, что берег Москвы-реки в селе Ильинское является излюбленным местом отдыха местных жителей. Граждане неоднократно обращались в администрацию с просьбами привести территорию в порядок.

По словам Липатовой, акцию «Вода России» проводят с 2014 года по инициативе Минприроды РФ. Красногорск присоединился к акции в 2020 году. Тогда субботники провели на 7 водных объектах.

«Работы хватит всем. Мы обследовали этот участок, там много мусора, пластиковых бутылок, покрышек», - сказал один из организаторов акции, лидер общественного движения «Сам», председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов.

Он подчеркнул, что автомобильные покрышки относятся к 4-му классу отходов, являются крайне токсичными и загрязняют природу, наносят вред здоровью людей. Местные жители обустроили из покрышек некий мостик, клумбы. Эти покрышки отправят на утилизацию. Вопрос, чем их заменить, будут решать.