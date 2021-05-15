РИАМО - 15 мая. С января по апрель этого года в ТиНАО столицы ввели порядка 250 тыс. кв. метров нежилой недвижимости, это дало мегаполису около 2 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«По нашим предварительным оценкам, введенная нежилая недвижимость даст городу порядка 1,5-2 тыс. новых мест приложения труда», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что один из новых объектов в ТиНАО – это производственно-складской комплекс в районе деревни Саларьево. Его площадь составила 24 тыс. кв. метров.

«Также на территории многофункционального торгового, делового и развлекательного центра в районе поселка Мамыри появился складской терминал – шесть зданий общей площадью 142 тыс. кв. метров. В Коммунарке построен сетевой магазин площадь около 2 тыс. кв. метров, а в поселении Московский – торговый центр площадью 8,2 тыс. кв. метров», – отметил заммэра.

Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщал, что больше всего вакансий в новой Москве доступно в сферах потребительского рынка и услуг, логистики, строительства и топливно-энергетического комплекса.

«Также немало новых рабочих мест создано в социальной сфере, сфере финансов и управления недвижимостью, в обрабатывающем производстве», – уточнил Жидкин.