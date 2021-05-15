РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Волонтеры из разных городов Подмосковья приняли участие в экологической акции «Вода России» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщила старший инспектор отдела по делам молодежи администрации муниципалитета Адиля Пономоренко.

Экологическая акция прошла в селе Ильинское. В ней приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, подрядных организаций, волонтеры, жители – всего около 100 человек. Акция состоялась при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск, палаты молодых депутатов при Московской областной думе, Федерального агентства водных ресурсов «Вода России» и общественного экологического движения «Сам».

«Молодежь должна приобщаться к таким акциям – это наша природа, и мы должны ее беречь, чтобы сохранить для следующих поколений. Сегодня здесь не только красногорские ребята, но и волонтеры из Можайска, Истры», - сказала Пономоренко.

Она подчеркнула, что волонтеры всего Подмосковья стараются принимать участие в масштабных акциях не только в своих городах, но и по всему региону.

«Нужно друг друга поддерживать!» - отметила Пономоренко.

Участники акции очистили от мусора порядка 1,5 километров берега и прибрежной зоны реки Москвы в селе Ильинское. Деревянные отходы – потопленные деревья, ветки кустарника и так далее – здесь же, на берегу, переработали в щепу. Для мусора пригнали специальный бункер, его вывезут на утилизацию.

После ударного труда участники акции могли подкрепиться кашей из полевой кухни и чаем со сладостями.