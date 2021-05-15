РИАМО - 15 мая. На шоссе Энтузиастов в столице, на участке между станцией МЦК «Шоссе Энтузиастов» и станцией метро «Авиамоторная», из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №12, 24, 36, 37, 38, 43, 46, 50, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты трамваев были временно изменены. Пассажиров попросили быть внимательнее.

По маршрутам трамваев работают автобусы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас загруженность дорог в Москве составляет 5 баллов.