РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В городском округе Мытищи в рамках акции «Лес Победы» высадили порядка 19 тысяч саженцев ели, сообщил исполняющий обязанности начальника контрольного управления администрации муниципалитета Игорь Мартьянов.

В субботу в Мытищах состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в рамках президентского проекта «Сад Памяти». Акция проводится каждую весну по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года.

«Мытищи в данной акции участвует ежегодно. Акция необходима, так как она развивает не только экологическое, но и патриотическое направление. На территории 3,2 га была произведена санитарная вырубка. В настоящий момент здесь будет высажено порядка 19 тысяч саженцев ели. Будет произведено полное обновление данного участка леса», - сказал Мартьянов.

Второй раз подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в 1941-1945 годов. В этом году, из-за сохраняющейся сложной эпидобстанавки, лесной массив был восстановлен силами лесников Дмитровского лесничества, муниципальных служащих и эковолонтеров.