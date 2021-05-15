РИАМО - 15 мая. Восемь поездов разных поколений запустили по Кольцевой линии метрополитена в день рождения подземки, они будут курсировать по ветке 15 и 16 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Парад поездов является основным событиям в день рождения Московского метрополитена. В 2020 году из-за пандемии Covid-19 парад был виртуальным. В 2021 году пассажиры снова могут проехаться на раритетных вагонах.

Первым в метро запустили ретропоезд «Сокольники», который был создан в 2010 году в честь 75-летия подземки. Он стилизован под самый первый состав типа А, которых курсировал в метрополитене до 1975 года.

Самым раритетным участником парада поездов стал состав из вагонов Еж3 и Ем508т, их производили с 1970-х годов. Также на параде пассажиры могут увидеть самый массовый в мире поезд «Номерной», а еще составы «Яуза», «Русич», «Ока», «Москва» и новейший поезд «Москва-2020».

«Поздравляю работников метрополитена и всех москвичей с 86-летием нашего мосметро! Мы можем по праву называть метро главным транспортом города, его символом и нашей общей гордостью», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что в метро работает сплоченный коллектив, в котором трудятся десятки тысяч профессионалов.

«Благодаря своим сотрудникам, <...> метро развивается и перевозит миллионы москвичей каждый день. Спасибо вам! Дорогие москвичи, спасибо вам, что выбираете Московский метрополитен!» - заключил Ликсутов.