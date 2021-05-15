РИАМО - 15 мая. Портал «Музейная Москва онлайн» приглашает жителей столицы посмотреть онлайн-выставки, посвященные писателю Михаилу Булгакову, в экспозициях представлено свыше 200 предметов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди экспонатов есть архивные снимки, копии газетных заметок, личные вещи писателя и его семьи. Представлены и оцифрованные обложки его первых книг.

Булгаков родился 15 мая 1891 года, в этом году исполняется 130 лет со дня его рождения. В 1921 году он переехал в Москву и стал секретарем Главного политико-просветительского комитета при Народном комиссариате просвещения РСФСР.

В это же время он стал вести личный дневник. В нем он описывал московские новости, рассуждал о политической обстановке в СССР и мире и своей жизни в «нехорошей квартире» №50. Позже именно она станет одним из центральных мест действия романа «Мастер и Маргарита».

Писатель скончался 10 марта 1940 года после тяжелой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.