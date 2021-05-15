РИАМО - 15 мая. Четыре жилых корпуса на месте Ховринской больницы в столице будут достроены в следующем году, рядом возведут школы и поликлинику, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Ведется строительство четырех жилых корпусов для решения городских задач, в частности, обеспечения жильем очередников и льготных категорий граждан. <...> Завершение строительства намечено на 2022 год», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в рамках комплексного развития территории в районе Ховрино будет построено семь детских садов и школ, а также одна поликлиника на 320 посещений в смену.

Ховринская больница — советский долгострой, имевший репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности.