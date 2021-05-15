РИАМО - 15 мая. В Москве провели более 22 млн ПЦР-тестов на коронавирусую инфекцию, также сделано свыше 6,7 млн тестов методом ИФА на антитела, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что жители оперативно узнают о результатах анализов в случае как положительного, так и отрицательного ответа. На номера телефонов тех, кто сдал анализ, приходят СМС-сообщения.

«Это касается тестов, сделанных в городских учреждениях. Записаться на бесплатное ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирусную инфекцию взрослые и дети могут в городские поликлиники», — сказала Ракова.

Сдать анализ можно по предварительной записи в 162 взрослых поликлиниках и 45 детских.

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