РИАМО - 15 мая. Работы по реконструкции стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики завершены на 50%, после проведения всех работ его площадь увеличится в пять раз, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей и устройству фасада, завершается монтаж металлоконструкций козырька и медиазоны, приступили к облицовке козырька. Ведется подготовка грунта для устройства футбольного поля. Общая готовность объекта составляет около 50%», - сказал Бочкарев.

На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. На футбольном поле размером 105 на 68 метров уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят систему освещения, новое электронное табло и медиасистему.

Также на стадионе будут созданы секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями.