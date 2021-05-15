РИАМО - 15 мая. До конца суток в субботу местами на территории Москвы ожидаются дождь, гроза, град, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Столичным автолюбителям рекомендовали значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.
Водителям напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а это может привести к авариям.
Также горожанам посоветовали не оставлять детей без присмотра в непогоду, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы под деревьями.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии