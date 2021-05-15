РИАМО - 15 мая. Дорожная авария произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (Лужнецкая эстакада) в Москве, столкнулись четыре машины, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек.

Для движения машин на трассе свободны две полосы. Движение в районе аварии сильно затруднено.

Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Москве оценивается в 4 балла.