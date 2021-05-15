РИАМО - 15 мая. К 1 сентября на территории новой Москвы планируют открыть десять детских садов, в них смогут пойти более 2,3 тыс. малышей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К 1 сентября введем в эксплуатацию десять детских садов для 2340 малышей. Часть объектов уже полностью готовы и укомплектованы», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что детские сады появятся в составе общеобразовательного комплекса в ЖК «Белые Ночи», «Испанские кварталы», «Остафьево», «Ново-Никольское», «Филатов луг», «Переделкино Ближнее», «Москвичка», «Медовая долина» и «Румянцево парк».

На текущей неделе мэр города Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект увеличения расходов бюджета мегаполиса на возведение социальной и транспортной инфраструктуры.