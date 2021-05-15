РИАМО - 15 мая. В Москве до конца 2023 года планируют открыть 17 поликлиник, они проектируются с учетом зонирования помещений, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Пандемия показала, что надо увеличивать количество медицинских объектов, в частности, поликлиник. В АИП (Адресной-инвестиционной программе города - ред.) заложены деньги на строительство 17 поликлиник», — сказал Бочкарев.

Самые посещаемые кабинеты будут расположены на первых этажах, а кабинеты специалистов будут находиться рядом от кабинетов функциональной диагностики. Также будет предусмотрен буфет для посетителей.

Еще в новых медучреждениях будут предусмотрены комнаты отдыха и раздевалки с душем.

На этой неделе мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект увеличения расходов бюджета города на строительство социальной (в частности, медицинской) и транспортной инфраструктуры.

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