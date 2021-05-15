РИАМО - 15 мая. До конца этого года в Москве для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) не будут перекрывать радиальные линии подземки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года перекрытий радиальных линий больше не будет», — сказал Бочкарев.

При этом до конца года планируется непродолжительное перекрытие четырех станций БКЛ для интеграции новых участков.

Заммэра напомнил, что последний закрытый участок для проходки тоннеля в зоне действующей станции «Печатники» на Люблинско-Дмитровской линии московского метро был открыт досрочно.

В Большую кольцевую линию подземки войдут 31 станция и 70 км путей. Ветка соединит между собой периферийные районы Москвы и позволит горожанам значительно экономить время в пути.

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