РИАМО - 15 мая. До конца этого года в Москве для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) не будут перекрывать радиальные линии подземки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«До конца года перекрытий радиальных линий больше не будет», — сказал Бочкарев.
При этом до конца года планируется непродолжительное перекрытие четырех станций БКЛ для интеграции новых участков.
Заммэра напомнил, что последний закрытый участок для проходки тоннеля в зоне действующей станции «Печатники» на Люблинско-Дмитровской линии московского метро был открыт досрочно.
В Большую кольцевую линию подземки войдут 31 станция и 70 км путей. Ветка соединит между собой периферийные районы Москвы и позволит горожанам значительно экономить время в пути.
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