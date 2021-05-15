РИАМО - 15 мая. В субботу в ближайший час и до конца суток в Подмосковье ожидаются гроза, град, дождь и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

При грозе не следует прятаться под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями. Жителям посоветовали закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия в домах.

При сильном дожде рекомендуется воздержаться от поездок на машине, лучше остаться дома или на работе.

При граде не следует покидать дом. В помещении лучше держаться подальше от окон и не пользоваться электроприборами.

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