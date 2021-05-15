РИАМО - 15 мая. В средней полосе России, в том числе в Московском регионе, прогнозируется теплое лето с небольшим превышением климатической нормы по температуре, сообщает газета «Известия».

«Можно рассчитывать на теплое лето. В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь 3 градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — сказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что предстоящее лето будет хорошее, приятное, умеренное, при этом оно будет не холодное и не засушливое.

На следующей неделе в Москве прогнозируется аномальная жара с температурой больше характерной для июля. Столбики термометров могут подняться до плюс 29 градусов.

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