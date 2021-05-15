РИАМО - 15 мая. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2697 пациентов, всего инфекцию победили 1 023 380 человек, сообщает московский оперштаб.

В городе за сутки подтвердили 3073 новых случая Covid-19, госпитализировали 1195 человек.

Также за сутки в мегаполисе скончались 58 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в городе умерли 19 186 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 1 134 308 случаев заболевания.

Жителям столицы напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

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