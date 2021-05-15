РИАМО - 15 мая. За минувшие сутки в столице выявили 3073 случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 134 308 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1,3 млн человек. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, выездных пунктах и частных медицинских организациях. Перед введением вакцины пациента осматривает врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не болеют после вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 8790 новых случаев коронавируса, умерло 364 человека, полностью выздоровели 9866 пациентов.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 4 931 691 случай Covid-19, скончались 115 480 пациентов, выздоровели 4 547 500 человек.

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