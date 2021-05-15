РИАМО - 15 мая. С начала следующей недели в столице прогнозируется аномально высокая температура, столбики термометров могут подняться до плюс 29 градусов, сообщает газета «Известия».

«В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле. Еще буквально пара градусов, и был бы побит рекорд 124-летней давности», — сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летняя погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается на выходных. Также в столице будут идти кратковременные дожди.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков уточнил, что самый теплый день на следующей неделе ожидается 17 мая, в потом снова начнутся дожди и грозы.

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