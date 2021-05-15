РИАМО - 15 мая. В центре госуслуг столичного района Бирюлево Западное сделают капитальный ремонт, он закроется для посетителей с 22 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Закончить ремонт планируется до конца года.

Во время ремонта в здании забрать готовые документы по прошлым обращениям можно будет по адресу: Россошанский проезд, дом 4б. Там располагается соседний центр госуслуг. В нем также будут выполнять регистрацию граждан РФ по месту пребывания или жительства, миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.

Еще в этом офисе будут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Бирюлево Западное и специалисты центра занятости населения.

За время капремонта в центре «Мои документы» района Бирюлево Западное обновят системы отопления, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, пожарную сигнализацию и систему оповещения о ЧС, отремонтируют кровлю.