РИАМО - 15 мая. Утром в субботу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, восемь отменили. В Домодедове девять рейсов задержано, отменен нет. В Шереметьеве задержаны шесть рейсов, пять отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.