РИАМО - 15 мая. В Одинцовском городском округе и Балашихе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Один боеприпас найден на дачном участке в деревне Хомяки Одинцовского округа, второй - на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения в округах нет. На месте находок была выставлена охрана.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 15 мая силами министерства обороны РФ.
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