РИАМО - 15 мая. В Одинцовском городском округе и Балашихе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Один боеприпас найден на дачном участке в деревне Хомяки Одинцовского округа, второй - на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения в округах нет. На месте находок была выставлена охрана.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 15 мая силами министерства обороны РФ.