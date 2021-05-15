РИАМО - 15 мая. Детей крайне опасно возить в машине без детского удерживающего устройства, оно позволяет снизить риск травмирования в случае ДТП, сообщает пресс-служба общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей».

Организация с 2019 года в партнерстве с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии проводит Всероссийскую акцию «Спаси ребенка», целью которой является выявление организаций, осуществляющих продажу суррогатов детских удерживающих устройств: корректоров лямок ремней безопасности, адаптеров, фиксаторов, бескаркасных автокресел, треугольников, направляющих лямок и др.

Использование данной продукции при перевозке детей в автомобиле представляет потенциальную угрозу их жизни и здоровью. Результаты динамических испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ», однозначно показывают: все испытанные устройства типа «направляющая лямка» не обеспечивают требуемый уровень безопасности ребенка.

В частности, при использовании для перевозки детей устройств типа «направляющая лямка» происходит сильная перегрузка органов брюшной полости поясной лямкой ремня безопасности, что может привести к серьезному травмированию и разрыву внутренних органов вплоть до летального исхода. Бескаркасные автокресла в случае дорожно-транспортного происшествия не смогут выполнить защитных функций, возлагаемых на детское удерживающее устройство.

В то же время конструкция автокресла любой группы надежно фиксирует ребенка. Такое кресло сможет защитить ребенка от падения и боковых ударов во время ДТП. Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп: «люлька» группы 0 – для детей массой менее 10 кг, группы 0+ - для детей массой менее 13 кг, группы I – для детей массой 9-18 кг, группы II – для детей массой 15-25 кг, группы III – для детей массой 22-36 кг (возможно использование бустера).

Бустер – это отдельное сиденье без спинки. Оно немного поднимает ребенка и дает возможность более безопасно пристегнуть его штатным ремнем безопасности, при этом отсутствует боковая защита головы и тела, как в полноценном автокресле.

Прежде, чем зафиксировать автокресло в автомобиле и ребенка в автокресле, следует заранее внимательно ознакомиться с инструкцией и изучить правила крепления. Важно учитывать возрастные особенности перевозки детей в автомобиле, например, автокресло группы 0+ устанавливается только против хода движения автомобиля. При покупке детского удерживающего устройства обязательно следует уточнить у продавца наличие сертификата на товар.

Об опасных удерживающих устройствах для перевозки детей в авто нужно сообщать на почту auto@sovetmaterey.ru. В сообщении нужно указать: город, фото устройства в продаже, название и адрес магазина. Кроме того, можно подготовить письменное обращение и направить в Росстандарт или МТУ Росстандарта.