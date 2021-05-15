РИАМО - 15 мая. ДТП произошло на дороге между селом Константиново и деревней Мергусово Сергиево-Посадского городского округа, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На дороге вечером 14 мая произошло лобовое столкновение двух легковых машин. Возгорания в результате ДТП не было.

В больницу доставили пятерых пострадавших, один человек отказался от госпитализации.

В ликвидации последствий дорожной аварии в Сергиево-Посадском округе принимали участие 19 человек и семь единиц техники.