РИАМО - 15 мая. Свыше 3,3 тыс. граждан проконсультировали на горячей линии Московского областного БТИ по вопросам оформления имущества с начала мая, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Горячая линия по «дачной амнистии» и другим вопросам оформления недвижимости запущена в конце апреля и позволяет гражданам получить ответы на вопросы по процедурам «дачной амнистии», проведению кадастровых работ, и другим вопросам оформления земли, строений и домов», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что с момента запуска горячей линии к специалистам обратились свыше 2,8 тыс. граждан, а за минувшую неделю получили около 2 тыс. звонков.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что среди вопросов на горячей линии за прошлую неделю лидирует налогообложение и предоставление имущественных льгот. Еще в топ-3 вошел вопрос о том, что на земельном участке нужно регистрировать и какими способами.

Гражданам напомнили, что все собственники освобождаются от налога на 50 кв. м. жилого дома и на одну хозпостройку площадью до 50 кв. м. Льготные категории (пенсионеры, ветераны войн и другие) освобождаются от имущественного налога на один дом, один гараж и один хозблок.

Кроме того, пенсионеры с 2017 года и многодетные семьи с 2018 года имеют право на налоговый вычет за 6 соток земли, которые не облагаются налогом. Дополнительно в городских округах Московской области приняты муниципальные льготы, узнать о которых можно в администрации округа. Подсказка по налогам размещена на сайте ФНС.

По закону регистрацию нужно оформить на все капитальные строения - дома и постройки, которые возведены на любом типе фундамента, которые нельзя перенести на другое место без разрушения или потери качественных характеристик. К ним относятся капитальные жилые и садовые дома, гаражи, бани, хозпостройки с фундаментом.

Процедура регистрации имущества очень проста. Гражданам следует предоставить в Росреестр правоустанавливающие документы на земельный участок, техплан на объект, а также заполнить декларацию. Подготовить техплан и заполнить декларацию может помочь кадастровый инженер.

Адигамова подчеркнула, что при заказе кадастровых работ у независимых кадастровых инженеров важно знать, что все работы они должны проводить с выездом на участок и с заключением договоров.

Подать документы в Росреестр можно через МФЦ или, если у заявителя есть электронная цифровая подпись, то через сайт Росреестра.

Горячая линия по «дачной амнистии» работает по номеру: +7 (498) 568-99-95. Звонки принимаются с 08:00 до 20:00.