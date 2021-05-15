РИАМО - 15 мая. В Подмосковье и Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди с грозой и сильный ветер, температура может подняться до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе предстоящим днем под влиянием холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы. Порывы ветра могут достигнуть 13-18 м/с.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22 - плюс 24 градуса, а в Подмосковье - от плюс 19 до плюс 24 градусов.

В субботу погодные условия в регионе комфортны для большинства метеозависимых людей. Колебания метеопараметров будут в пределах нормы.

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