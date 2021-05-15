РИАМО - 15 мая. 21 мая в 14:00 «Бессмертный полк России» и НП «КиТ» в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» проводят в офлайн- и онлайн-форматах Всероссийский урок мужества «Знаменосцы Победы», сообщает пресс-служба «Бессмертного полка России».

В рамках урока состоится прямая трансляция мероприятия через плееры проекта «Свидание с Россией» из студии в Смоленске – на родине Героя Советского Союза Михаила Егорова, который вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантарией под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага.

На прямой вязи со Смоленском будут студии в Махачкале, Уфе, Брянске, Туле, Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве и в Подмосковье.

Во время онлайн-урока зрители увидят кадры хроники Великой Отечественной войны, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы, сегодняшних участниках «Бессмертного полка».

Зрителями урока мужества станут школьники, молодежь, студенты, кадеты из всех регионов России.