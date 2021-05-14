РИАМО - 14 мая. Шеф-повар Антон Рубцов рассказал, что для правильного приготовления жареной картошки необходимо ее правильно нарезать - толстым брусочком с толщиной сторон равной примерно 0,7 см, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шеф-повар подчеркнул, что, прежде всего, картошку нужно правильно выбрать. Так, необходимый картофель должен содержать высокое количество крахмала. Тогда у блюда получится красивая и аппетитная корочка. При покупке овоща на развес предпочтение нужно отдавать желтой картошке.

Он добавил, далее картошку нужно нарезать толстым брусочком с толщиной сторон равной приблизительно 0,7 см. Таким образом, удастся достигнуть рассыпчатой мякоти внутри.

По словам шеф-повара, перед жаркой клубни необходимо высушить от влаги, а также выбрать сковородку с толстым дном. Лучшей в этом плане будет чугунная. Использовать чугунную сковородку рекомендуется в связи с тем, что по ней равномерно распределяется тепло - так картошка вряд ли подгорит. Тем не менее жарить картошку на тефлоновой сковороде тоже можно.