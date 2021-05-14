РИАМО - 14 мая. В столице в онлайн-режиме пройдут Международные образовательные чтения на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», их участниками станет порядка 70 тыс. человек. Чтения организованы Русской православной церковью, сообщает ТАСС.

«Когда мы планировали проведение чтений в январе в традиционные сроки, была интересная тенденция - если в прошлом году участие в форуме приняло около 20 тыс. человек, то в январе, когда мы готовились к работе в формате онлайн, мы планировали на аудиторию 70 тыс. человек активных пользователей», - сказал председатель оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Он добавил, что в настоящее время удалось вернуться к традиционному формату чтений, однако количество онлайн-заочных участников ненамного уменьшилось относительно данных 70 тыс.

Ранее проведение чтений планировалось на конец января, но 8 декабря прошлого года Священный синод РПЦ постановил рассмотреть варианты переноса чтений в связи трудностями их организации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Заключительный этап XXIX чтений стартует в столице 16 мая. Он продлится до 19 мая под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это крупнейший церковно-общественный форум РПЦ, где на обсуждение выносятся вопросы в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

Программу предстоящих чтений опубликовал сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата в конце октября прошлого года.